Милевский – о матчах с Шахтером: В таких играх всегда был бой. Мы выясняли, кто из нас лучше

Экс-игрок Динамо Артем Милевский вспомнил о принципиальных матчах против донецкого Шахтера.

Экс-форвард киевского Динамо Артем Милевский вспомнил о противостояниях с донецким Шахтером, а также системе премиальных за победы над "горняками" от Игоря Суркиса.

"Когда ты бьешься с командой за титул чемпиона Украины каждый год, конечно же, эмоции перехлестывают. В любой игре с Дарио Срной, Фернандиньо, Ракицким или Кучером у нас всегда была война на поле.

Воспоминания такие, что адреналин во много раз превышал обычную норму. В таких матчах всегда был бой, независимо от тренеров. Мы выясняли, кто из нас лучше.

Что касается премий, то все знают, что у Шахтера она была вдвое-втрое больше на наши игры между собой. У нас тоже были повышенные премиальные. Игорь Суркис подкидывал нам немного деньжат, если мы выигрывали, но мог в любой момент их забрать.

Помню матч, когда мы выигрываем у Шахтера 1:0, Шацких забил с передачи Белькевича. А меня в этой встрече удалили и в результате не дали ни копейки. Хотя я отыграл практически весь матч. Это было некрасиво с их стороны", – сказал Милевский в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что поединок Шахтера и Динамо пройдет в субботу, 14-го апреля, в Харькове. На данный момент "горняки" опережают киевлян на шесть очков в турнирной таблице.

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