Бывшая теща закидала Шовковского камнями и попробовала застрелить из пистолета
Экс-голкипер киевского Динамо Александр Шовковский приехал забрать дочь на Пасху, однако подвергся нападению со стороны бывшей тещи. Голкипер сообщил, что в него кидали камнями, а потом сделали три выстрела из пистолета.
Видео, на котором запечатлено покушения, Шовковский опубликовал в Facebook.
"Имеются неоднократные заявления в полицию о том, что она употребляет алкоголь в больших количествах, она позволяет себе оскорблять и даже поднимала руку на мою дочь – ее внучку.
Сначала Любовь Аленова прицельно в голову кидала в меня заблаговременно заготовленными камнями с балкона, а потом по мне начала стрелять из пистолета.
Она произвела 3 выстрела, целясь в меня. На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь", – написал Шовковский.
Ранее сообщалось, что в Киеве обстреляли автомобиль Дениса Гармаша.
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