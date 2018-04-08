Бывшая теща закидала Шовковского камнями и попробовала застрелить из пистолета

Александр Шовковский приехал забрать дочку на Пасху, однако встретил бывшую тещу, которая устроила экс-голкиперу Динамо не самый теплый прием.

Экс-голкипер киевского Динамо Александр Шовковский приехал забрать дочь на Пасху, однако подвергся нападению со стороны бывшей тещи. Голкипер сообщил, что в него кидали камнями, а потом сделали три выстрела из пистолета.

Видео, на котором запечатлено покушения, Шовковский опубликовал в Facebook.

"Имеются неоднократные заявления в полицию о том, что она употребляет алкоголь в больших количествах, она позволяет себе оскорблять и даже поднимала руку на мою дочь – ее внучку.

Сначала Любовь Аленова прицельно в голову кидала в меня заблаговременно заготовленными камнями с балкона, а потом по мне начала стрелять из пистолета.

Она произвела 3 выстрела, целясь в меня. На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь", – написал Шовковский.

Ранее сообщалось, что в Киеве обстреляли автомобиль Дениса Гармаша.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!