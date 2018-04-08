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Бывшая теща закидала Шовковского камнями и попробовала застрелить из пистолета

Комментариев: 3
Александр Шовковский приехал забрать дочку на Пасху, однако встретил бывшую тещу, которая устроила экс-голкиперу Динамо не самый теплый прием.
Александр Шовковский
Александр Шовковский
ФК Динамо Киев

Экс-голкипер киевского Динамо Александр Шовковский приехал забрать дочь на Пасху, однако подвергся нападению со стороны бывшей тещи. Голкипер сообщил, что в него кидали камнями, а потом сделали три выстрела из пистолета. 

Видео, на котором запечатлено покушения, Шовковский опубликовал в Facebook.

"Имеются неоднократные заявления в полицию о том, что она употребляет алкоголь в больших количествах, она позволяет себе оскорблять и даже поднимала руку на мою дочь – ее внучку.

Сначала Любовь Аленова прицельно в голову кидала в меня заблаговременно заготовленными камнями с балкона, а потом по мне начала стрелять из пистолета.

Она произвела 3 выстрела, целясь в меня. На выстрелы выбежали люди из соседних домов и предложили оказать помощь", – написал Шовковский.

Ранее сообщалось, что в Киеве обстреляли автомобиль Дениса Гармаша. 

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Теги: футбол, Александр Шовковский, вне игры
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  08.04.2018, 16:04
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гость
Не стоит покупать женам и тещам особняки за миллионы$. Они сами самостоятельно должны научиться зарабатывать а не быть паразитами. Иначе можно и не только камнями от них получить в благодарность.
Антитрололо    08.04.2018, 16:03
Оценка:  0
Антитрололо
Вот что отсутствие халявного бабла с бабами на старости лет делает!
Антитрололо    08.04.2018, 16:03
Оценка:  0
Антитрололо
Вот что отсутствие халявного бабла с бабами на старости лет делает!
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