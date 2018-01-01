Директор Арсенала-Киев вышел на поле и ударил футболиста команды-соперника
После матча 26 тура Первой Лиги Десна – Арсенал-Киев произошел неприятный инцидент. Директор гостей вышел на поле и начал конфликт с игроками Десны и арбитром матча.
Об инциденте написал экс-президент ПФЛ Святослав Сирота на своей странице в Facebook.
"Сегодня смотрел шикарный матч Десна – Арсенал. Кроме моря эмоций, связанных с самим матчем, успел почувствовать себя в 90-х.
Мало того, что на скамейке запасных находился директор Арсенала, хотя он не был внесен в заявку, и ему там делать? Его место в ложе почетных гостей, где ему было приготовлено удобное кресло, но он видимо изначально планировал свои незаконные действия, и сразу после финального свистка прямо со скамейки запасных пошел выяснять отношения с арбитром.
Более того, он начал бить игрока Десны и угрожал ему физической расправой! Не знаю, что он там говорил судьям, но, думаю, что то же самое, что и футболисту Десны. Видимо лавры президента ПАОКа Саввиди не дают покоя директору Арсенала.
Вопрос ко всем, а можно бить игрока чужой команды? Если да, то в штат команды надо срочно брать бойцов боев без правил. Президента ПАОКа собирались арестовать, а что у нас?", - написал Сирота
Смотрите видео боя от директора Арсенала, попавшее в трансляцию:
А вот и сам пост Сироты:
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