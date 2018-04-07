Замена Хацкевичу? Матч Динамо с Зарей посетил экс-тренер Челси

Авраам Грант сейчас работает тренером в Индии.

На матче киевского Динамо и луганской Зари 7 апреля в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского замечен известный тренер Аврам Грант.

Израильский коуч находился на арене в компании футбольных агентов. Об этом сообщает zbirna.com, публикуя фото в подтверждение.

Фото - zbirna.com

Кроме того, в соцсетях начали появляться фото болельщиков с известным тренером. Причина его визита в столицу Украины неизвестна.

Большую часть тренерской карьеры Авраам Грант проработал на родине, в том числе и тренировал национальную команду своей страны. В 2007 году он возглавил Челси, с которым дошел до финала Лиги чемпионов. Сейчас наставник работает в индийском клубе Норт-Ист Юнайтед.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!