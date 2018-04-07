Замена Хацкевичу? Матч Динамо с Зарей посетил экс-тренер Челси
На матче киевского Динамо и луганской Зари 7 апреля в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского замечен известный тренер Аврам Грант.
Израильский коуч находился на арене в компании футбольных агентов. Об этом сообщает zbirna.com, публикуя фото в подтверждение.
Фото - zbirna.com
Кроме того, в соцсетях начали появляться фото болельщиков с известным тренером. Причина его визита в столицу Украины неизвестна.
Большую часть тренерской карьеры Авраам Грант проработал на родине, в том числе и тренировал национальную команду своей страны. В 2007 году он возглавил Челси, с которым дошел до финала Лиги чемпионов. Сейчас наставник работает в индийском клубе Норт-Ист Юнайтед.
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