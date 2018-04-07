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Замена Хацкевичу? Матч Динамо с Зарей посетил экс-тренер Челси

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Авраам Грант сейчас работает тренером в Индии.
Аврам Грант
Аврам Грант
Getty Images

На матче киевского Динамо и луганской Зари 7 апреля в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского замечен известный тренер Аврам Грант.

Израильский коуч находился на арене в компании футбольных агентов. Об этом сообщает zbirna.com, публикуя фото в подтверждение.

Фото - zbirna.com

Кроме того, в соцсетях начали появляться фото болельщиков с известным тренером. Причина его визита в столицу Украины неизвестна.

 

With Mr. Avraam Grant, ex-HeadCoach of Chelsea #chelsea #dynamokyiv

Публикация от Александр (@ushik_sasha)

Большую часть тренерской карьеры Авраам Грант проработал на родине, в том числе и тренировал национальную команду своей страны. В 2007 году он возглавил Челси, с которым дошел до финала Лиги чемпионов. Сейчас наставник работает в индийском клубе Норт-Ист Юнайтед.

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Теги: Аврам Грант, Челси, Динамо Киев, Чемпионат Украины
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