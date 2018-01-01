Суркис: У этого Динамо есть большое будущее

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу киевлян над Зарей.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал домашнюю победу над Зарей.

"К сожалению, в этой игре не обошлось без кадровых потерь. Шапаренко сейчас повезут на рентген, кажется, у него "вылетела" ключица. В остальном, ребята с хорошим настроением отметят Пасху, и будут готовиться к дерби, к одному из самых главных матчей сезона против Шахтера.

Мне сегодня понравились Вербич, Цыганков, а также вся линия атаки. Еще нужно было забивать. Видно, что во втором тайме команда играла с настроением, ребята притираются друг к другу. Думаю, у этой команды есть большое будущее. Естественно, для этого нужно усилить определенные позиции. О них знаю и я, и тренер. Для уровня этого чемпионата Украины того, что есть, может, и достаточно, но для европейского уровня – нет.

Чего я ожидаю от следующего матча против Шахтера? Хорошего, красивого, боевого футбола, с ажиотажем, полным стадионом, зрелищной игрой. На этом этапе любой матч определяющий. Сегодня также нельзя было терять очки. За каждую победу дается три пункта. Если матч с Шахтером сложиться для нас удачно, борьба за чемпионство будет продолжаться, если нет, мы потеряем все шансы", - отметил Суркис.

Ранее сообщалось, что Динамо разгромило Зарю. Смотрите видео голов матча Динамо - Заря.

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