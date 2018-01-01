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Итальянские фанаты атаковали Instagram игрока сборной Украины

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Болельщики Интера призывают Андрея Лунина к переходу в клуб.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
ФФУ

Вратаря луганской Зари и сборной Украины Андрея Лунина уже вовсю ждут в Италии – местные СМИ сообщают, что миланский Интер выиграл борьбу за украинца у конкурентов и в ближайшие дни официально объявит о подписании игрока.

Поклонники Интера быстро нашли Instagram Лунина и заспамили его:

Недавно Лунин стал самым молодым голкипером сборной Украины.

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Теги: Андрей Лунин, Заря, Интер, фанаты
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