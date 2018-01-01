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Динамо – Заря 4:0 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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Динамо разгромило Зарю 7 апреля в матче чемпионата Украины. Смотрите видео голов матча Динамо - Заря.

Киевское Динамо разгромило луганскую Зарю в Киеве в матче 26-го тура чемпионата Украины, оправив четыре безответных мяча в ворота Лунина.

Динамо - Заря 4:0

Голы: Бурда, 13, Вербич, 51, Беседин, 54, Цыганков, 88

На 68-й минуте Фаупала не реализовал пенальти (вратарь)

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Гармаш (Шепелев, 70), Буяльский — Цыганков, Шапаренко (Мбокани, 65), Вербич — Беседин (Мораес, 78)

Заря: Лунин — Караваев (Кабаев, 46), Эль-Буаззати, Чечер, Чеберко — Харатин, Бабенко (Шалфеев, 82) — Кочергин, Гордиенко, Громов (Любенович, 64) — Фаупала

Предупреждения: Громов, Чечер, Бабенко

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Теги: Динамо Киев, Заря, Чемпионат Украины, видео голов
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