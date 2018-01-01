Динамо отправило четыре мяча в ворота Зари

Киевское Динамо уверенно выиграло в центральном матче тура.

Киевское Динамо разгромило луганскую Зарю в Киеве в матче 26-го тура чемпионата Украины, оправив четыре безответных мяча в ворота Лунина.

Заря в этом поединке по разным причинам не могла рассчитывать сразу на семь игроков основного или приближенного к основе состава, что, конечно, обозначилось на игре. В первую очередь, это сказалось на надежности в обороне, где не было основных центральных защитников Сватка и Примы.

Динамо сумело довольно быстро забить, сняв напряжение и держа нити игры в своих руках на протяжении всего поединка. На 13-й минуте Цыганков выполнил подачу с углового, а Бурда замкнул дальнюю штангу, отправив мяч в ворота.

В первом тайме у киевлян было достаточно моментов, чтобы забить, но Лунин сумел сохранить свои ворота без гола, хотя раз после удара Цыганкова со штрафного в этом ему помогла перекладина.

Что не удалось в первом тайме, киевляне сделали в начале второго. Началось все с того, что Цыганков вырвался на ударную позицию и пробил в штангу.

Спустя минуту Динамо таки забило. Гармаш пробил по воротам из-за пределов штрафной, мяч снова угодил в штангу, Вербич оказался первым на добивании и хладнокровно послал мяч под перекладину. Стоит отметить, что в этом моменте судьи ошибочно не зафиксировали офсайд у Вербича.

Правда, спустя несколько минут был забит еще один гол – уже по правилам. Беседин вырвался на свидание с Луниным, голкипер отразил удар форварда, мяч попал в голову Артема и залетел в ворота.

Заря могла отквитать один мяч в средине второго тайма, когда арбитр назначил пенальти за игру Бурды в своей штрафной, но Фаупала не сумел переиграть Бойко.

Последнее слово было за Динамо. На 88-й минуте Вербич прошел по левому флангу, сместился в центр и пробил в дальний угол - Лунин отбил, но первым на мяче был Цыганков, который с острого угла отправил мяч в ворота.

Могли динамовцы забивать и пятый, но после выхода Мораеса один на один, Лунин сумел отбить мяч в штангу.