Динамо примет Зарю в центральном матче 26-го тура чемпионата Украины по футболу.

Динамо 7 апреля проведет поединок 26-го тура украинской Премьер-лиги. Соперником киевлян станет Заря.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Динамо – Заря, которая начнется в 14:00.

Ранее букмекеры определили фаворита встречи Динамо – Заря. Также на нашем сайте доступна текстовая онлайн трансляция матча.

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