Вашему вниманию расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу.

Динамо и Заря встретились в центральном матче 26-го тура ФК Динамо Киев

В Украине в рамках 26-го тура УПЛ традиционно будет сыграно 6 матчей. Пять поединков пройдут в субботу (7 апреля), еще один – в понедельник (9 апреля).

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу:

Суббота, 7 апреля

Динамо – Заря 4:0

Голы: Бурда, 13, Вербич, 51, Беседин, 54, Цыганков, 88

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Гармаш (Шепелев, 70), Буяльский – Цыганков, Шапаренко (Мбокани, 65), Вербич – Беседин (Мораес, 78)

Заря: Лунин – Караваев (Кабаев, 46), Эль-Буаззати, Чечер, Чеберко – Харатин, Бабенко (Шалфеев, 82) – Кочергин, Гордиенко, Громов (Любенович, 64) – Фаупала

Предупреждения: Громов, Чечер, Бабенко

На 68-й минуте Фаупала не реализовал пенальти (вратарь)

Верес – Шахтер 0:2

Голы: Тайсон, 24, Хочолава, 79

Верес: Бандура – Адамюк, Борзенко, Лукьянчук, Симинин – Каленчук, Карасюк – Пепи (Мягков, 59), Степанюк, Западня – Кулиш (Морзенко, 84)

Шахтер: Пятов – Петряк, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Фред, Патрик (Додо, 87) – Марлос (Зубков, 84), Тайсон, Дентиньо – Феррейра (Гречишкин, 74)

Александрия - Сталь К 2:0

Голы: Протасов, 14, Грицук, 36 (с пенальти).

Александрия: Панькив — Пашаев, Бондаренко, Бухал, Бацула — Довгий (Кольцов, 56), Банада — Полярус (Стецьков, 76), Грицук, Протасов (Старенький, 70) — Пономарь.

Сталь К: Пеньков — Джонатан (Антошин, 42), Даниелян, Ощипко, Эберт — Месхи, Якимив — Климчук (Тиаго, 32), Задерака, Кузык — Кныш (Копытов, 46).

Предупреждения: Довгий, Бондаренко — Даниелян, Эберт.

Черноморец - Олимпик 3:1

Голы: Гладкий, 33, 43, Матяж, 82 — Сондей, 42

Черноморец: Безрук — Люлька, Смирнов, Жунич, Татарков (Семенив, 73) — Ковалец, Бобко — Третьяков, Ориховский (Бамба, 88), Романюк — Гладкий (Матяж, 60)

Олимпик: Махарадзе — Парцвания, Иллой-Айет, Куоинич, Е. Пасич — Вукович, Доронин (Леонидас, 60) — Сондей, Кисиль, Хомутов (Балашов, 46) — Захаркив (Беленький, 46)

Предупреждения: Гладкий, Бобко — Доронин

19:30 Ворскла – Мариуполь

Понедельник, 9 апреля

14:00 Карпаты – Зирка

Турнирная таблица

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