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УПЛ: Динамо и Заря сразятся в центральном матче 26-го тура

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Вашему вниманию расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу.
Динамо и Заря встретятся в центральном матче 26-го тура
Динамо и Заря встретятся в центральном матче 26-го тура
ФК Динамо Киев

В Украине в рамках 26-го тура УПЛ традиционно будет сыграно 6 матчей. Пять поединков пройдут в субботу (7 апреля), еще один – в понедельник (9 апреля).

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу:

Суббота, 7 апреля

14:00 Верес – Шахтер
14:00 Динамо – Заря
17:00 Александрия – Сталь
17:00 Черноморец – Олимпик
19:30 Ворскла – Мариуполь

Понедельник, 9 апреля

14:00 Карпаты – Зирка

Турнирная таблица
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Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, расписание матчей, результаты матчей
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