Вашему вниманию расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу.

Динамо и Заря встретятся в центральном матче 26-го тура ФК Динамо Киев

В Украине в рамках 26-го тура УПЛ традиционно будет сыграно 6 матчей. Пять поединков пройдут в субботу (7 апреля), еще один – в понедельник (9 апреля).

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу:

Суббота, 7 апреля

14:00 Верес – Шахтер

14:00 Динамо – Заря

17:00 Александрия – Сталь

17:00 Черноморец – Олимпик

19:30 Ворскла – Мариуполь

Понедельник, 9 апреля

14:00 Карпаты – Зирка

Турнирная таблица

Календарь

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!