УПЛ: Динамо и Заря сразятся в центральном матче 26-го тура
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу.
В Украине в рамках 26-го тура УПЛ традиционно будет сыграно 6 матчей. Пять поединков пройдут в субботу (7 апреля), еще один – в понедельник (9 апреля).
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу:
Суббота, 7 апреля
14:00 Верес – Шахтер
14:00 Динамо – Заря
17:00 Александрия – Сталь
17:00 Черноморец – Олимпик
19:30 Ворскла – Мариуполь
Понедельник, 9 апреля
14:00 Карпаты – Зирка
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