УПЛ: Динамо и Шахтер добыли очередные победы
В Украине в рамках 26-го тура УПЛ традиционно будет сыграно 6 матчей. Пять поединков пройдут в субботу (7 апреля), еще один – в понедельник (9 апреля).
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу:
Суббота, 7 апреля
Динамо – Заря 4:0
Голы: Бурда, 13, Вербич, 51, Беседин, 54, Цыганков, 88
Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Гармаш (Шепелев, 70), Буяльский – Цыганков, Шапаренко (Мбокани, 65), Вербич – Беседин (Мораес, 78)
Заря: Лунин – Караваев (Кабаев, 46), Эль-Буаззати, Чечер, Чеберко – Харатин, Бабенко (Шалфеев, 82) – Кочергин, Гордиенко, Громов (Любенович, 64) – Фаупала
Предупреждения: Громов, Чечер, Бабенко
На 68-й минуте Фаупала не реализовал пенальти (вратарь)
Верес – Шахтер 0:2
Голы: Тайсон, 24, Хочолава, 79
Верес: Бандура – Адамюк, Борзенко, Лукьянчук, Симинин – Каленчук, Карасюк – Пепи (Мягков, 59), Степанюк, Западня – Кулиш (Морзенко, 84)
Шахтер: Пятов – Петряк, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Фред, Патрик (Додо, 87) – Марлос (Зубков, 84), Тайсон, Дентиньо – Феррейра (Гречишкин, 74)
17:00 Александрия – Сталь
17:00 Черноморец – Олимпик
19:30 Ворскла – Мариуполь
Понедельник, 9 апреля
14:00 Карпаты – Зирка
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