Вашему вниманию расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу.

Динамо и Заря встретились в центральном матче 26-го тура ФК Динамо Киев

В Украине в рамках 26-го тура УПЛ традиционно будет сыграно 6 матчей. Пять поединков пройдут в субботу (7 апреля), еще один – в понедельник (9 апреля).

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу:

Суббота, 7 апреля

Динамо – Заря 4:0

Голы: Бурда, 13, Вербич, 51, Беседин, 54, Цыганков, 88

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Гармаш (Шепелев, 70), Буяльский – Цыганков, Шапаренко (Мбокани, 65), Вербич – Беседин (Мораес, 78)

Заря: Лунин – Караваев (Кабаев, 46), Эль-Буаззати, Чечер, Чеберко – Харатин, Бабенко (Шалфеев, 82) – Кочергин, Гордиенко, Громов (Любенович, 64) – Фаупала

Предупреждения: Громов, Чечер, Бабенко

На 68-й минуте Фаупала не реализовал пенальти (вратарь)

Верес – Шахтер 0:2

Голы: Тайсон, 24, Хочолава, 79

Верес: Бандура – Адамюк, Борзенко, Лукьянчук, Симинин – Каленчук, Карасюк – Пепи (Мягков, 59), Степанюк, Западня – Кулиш (Морзенко, 84)

Шахтер: Пятов – Петряк, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Фред, Патрик (Додо, 87) – Марлос (Зубков, 84), Тайсон, Дентиньо – Феррейра (Гречишкин, 74)

17:00 Александрия – Сталь

17:00 Черноморец – Олимпик

19:30 Ворскла – Мариуполь

Понедельник, 9 апреля

14:00 Карпаты – Зирка

Турнирная таблица

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