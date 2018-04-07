Капитан донецкого Шахтера может начать тренерскую карьеру.

Защитник донецкого Шахтера Дарио Срна может возглавить киевский Арсенал, сообщает Всеукраинская спортивная газета Спортивка.

По информации издания, "канониры" частично финансируются бизнес-структурами Рината Ахметова, потому очень большая вероятность, что хорват начнет свою тренерскую карьеру именно в Киеве.

Дарійо Срна може очолити київський Арсенал, який, виявляється, фінансують і бізнесові структури Ахметова. Вірогідність досить висока. І правильно: там попрактикується, а потім і головним тренером Шахтаря стане) — Спортивка (@Sportyvka) April 6, 2018

Арсенал занимает первое место в Первой лиге, опережая Полтаву на 2 очка после 26 туров. Также в активе "канониров" игра в запасе, что может повлиять на увеличение отрыва.

Напомним, ныне Дарио Срна отбывает 17-месячную дисквалификацию за употребление запрещенных веществ.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!