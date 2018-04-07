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Срна может возглавить киевский Арсенал

Комментариев: 1
Капитан донецкого Шахтера может начать тренерскую карьеру.
Дарио Срна
Дарио Срна
ФК Шахтер

Защитник донецкого Шахтера Дарио Срна может возглавить киевский Арсенал, сообщает Всеукраинская спортивная газета Спортивка.

По информации издания, "канониры" частично финансируются бизнес-структурами Рината Ахметова, потому очень большая вероятность, что хорват начнет свою тренерскую карьеру именно в Киеве.

Арсенал занимает первое место в Первой лиге, опережая Полтаву на 2 очка после 26 туров. Также в активе "канониров" игра в запасе, что может повлиять на увеличение отрыва. 

Напомним, ныне Дарио Срна отбывает 17-месячную дисквалификацию за употребление запрещенных веществ.

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Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, Дарио Срна, Арсенал Киев
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Комментариев (1)
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Georg55    07.04.2018, 11:49
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Georg55
Когда это он успел курсы тренеров закончить ?
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