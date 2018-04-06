Гармаша в Ирландии приняли за террориста

Полузащитник Динамо Денис Гармаш пробыл в полиции почти два часа.

Интересную историю из биографии полузащитника сборной Украины и киевского Динамо Дениса Гармаша рассказал защитник Олимпика Темур Парцвания, который вместе с Гармашом играл за молодежную сборную Украины в отборе на молодежный Евро-2009.

Денис во времена выступлений в молодежной сборной не совсем удачно пошутил над работниками аэропорта в Ирландии.

"Как-то раз ездили в Ирландию на турнир. Проходим осмотр в аэропорту, тут Гармаш решил пошутить. Его чемодан взяли на осмотр, а он говорит – там бомба.

Ну в Ирландии ребята серьезные, забрали его в кабинет, часа два ждали Дениса, пока его осмотрят с ног до головы. Думали, что террорист. Гармаш всегда мог хорошо пошутить", — цитирует Парцванию FootBoom.

Напомним, в марте Гармаш заработал красную карточку после финального свистка.

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