Степаненко: Шахтер в плане менеджмента посильнее Динамо

Тарас Степаненко рассказал, в каких аспектах Шахтер сильнее Динамо.

Опорный полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко считает, что менеджмент и организация "горняков" посильнее, чем у киевского Динамо.

"За счет чего Шахтеру удавалось обыгрывать Динамо? Возможно, у Динамо сейчас не лучшее время, с чем это связано, они должны разбираться внутри своего клуба и коллектива. Но сейчас я считаю, что Шахтер как клуб в плане менеджмента, организации, структуры клуба, команды посильнее. Это многие отмечают.

Но когда две команды выходят на поле, это все выходит на второй план, и главное, что встречаются два классных коллектива, с хорошими футболистами, которые хотят добиваться результата.

На футбольном поле не всегда бывает так, что команда, которая сильнее на бумаге, сильнее на поле. Есть очень много факторов, влияющих на игру. Потому что неправильно говорить, что мы обыгрываем Динамо, потому что Шахтер просто в лучшей форме", – сказал Степаненко в интервью kp.ua.

Напомним, что донецкий Шахтер опережает киевское Динамо на шесть пунктов. Очная встреча между клубами состоится 14-го апреля в Харькове.

Ранее Тарас Степаненко заявил, что хочется увидеть более атакующий футбол в исполнении Динамо.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!