Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо – Заря 0:0 онлайн трансляция матча чемпионата Украины

Комментариев: 2
Динамо примет Зарю в матче 26-го тура чемпионата Украины. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Динамо - Заря, который состоится 7 апреля.
Онлайн трансляция матча Динамо – Заря
Онлайн трансляция матча Динамо – Заря
ФК Динамо Киев

В субботу, 7 апреля, состоится поединок 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Динамо примет Зарю.

 

По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне киевского клуба

Так, букмекеры из компании bet365 на победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 1,36. Успех гостей оценивается в 6,5. А ничейный исход матча – 4,5.

Контора bwin также считает Динамо фаворитом встречи, принимая ставки на победу киевлян с коэффициентом 1,36, а на успех Зари – 6,75. Ничья в этом матче оценивается в 4,6.

Последние матчи Динамо:

01.04.2018Чемпионат УкраиныФК МариупольДинамо Киев2:3
18.03.2018Чемпионат УкраиныДинамо КиевВорскла4:0
15.03.2018Лига ЕвропыДинамо КиевЛацио0:2
11.03.2018Чемпионат УкраиныДинамо КиевВерес Ровно1:0
08.03.2018Лига ЕвропыЛациоДинамо Киев2:2

Последние матчи Зари:

01.04.2018Чемпионат УкраиныЗаряШахтер Донецк0:3
25.03.2018Товарищеский матчЗаряАлександрия1:1
18.03.2018Чемпионат УкраиныВерес РовноЗаря0:1
11.03.2018Чемпионат УкраиныФК МариупольЗаря0:0
04.03.2018Чемпионат УкраиныДинамо КиевЗаря3:2

Последние матчи между собой:

04.03.2018Чемпионат УкраиныДинамо КиевЗаря3:2
01.10.2017Чемпионат УкраиныЗаряДинамо Киев4:4
21.05.2017Чемпионат УкраиныДинамо КиевЗаря1:2
14.04.2017Чемпионат УкраиныЗаряДинамо Киев0:1
25.02.2017Чемпионат УкраиныЗаряДинамо Киев1:2

Отметим, что встреча 26-го тура чемпионата Украины по футболу между Динамо и Зарей состоится 7 апреля в Киеве на стадионе Динамо имени В. В. Лобановского. Начало матча – в 14:00 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Динамо – Заря которая будет доступная в этой статье 7 апреля, начиная с 14:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Динамо Киев, Заря, онлайн трансляция, футбол, чемпионат Украины по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
F16gref    07.04.2018, 11:38
Оценка:  0
F16gref
Мусорская ДырКа не может считаться фаворитом даже в игре против пацанов из ДЮСШ.Эти любители договорняков футболом интересуются в самую последнюю очередь,так что слить игру готовы абсолютно любой команде.Дело за ценой.
F16gref    07.04.2018, 11:38
Оценка:  0
F16gref
Мусорская ДырКа не может считаться фаворитом даже в игре против пацанов из ДЮСШ.Эти любители договорняков футболом интересуются в самую последнюю очередь,так что слить игру готовы абсолютно любой команде.Дело за ценой.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь