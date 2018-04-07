Динамо – Заря 0:0 онлайн трансляция матча чемпионата Украины

Динамо примет Зарю в матче 26-го тура чемпионата Украины. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Динамо - Заря, который состоится 7 апреля.

В субботу, 7 апреля, состоится поединок 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Динамо примет Зарю.

По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне киевского клуба

Так, букмекеры из компании bet365 на победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 1,36. Успех гостей оценивается в 6,5. А ничейный исход матча – 4,5.

Контора bwin также считает Динамо фаворитом встречи, принимая ставки на победу киевлян с коэффициентом 1,36, а на успех Зари – 6,75. Ничья в этом матче оценивается в 4,6.

Последние матчи Динамо :

01.04.2018 Чемпионат Украины ФК Мариуполь Динамо Киев 2:3 18.03.2018 Чемпионат Украины Динамо Киев Ворскла 4:0 15.03.2018 Лига Европы Динамо Киев Лацио 0:2 11.03.2018 Чемпионат Украины Динамо Киев Верес Ровно 1:0 08.03.2018 Лига Европы Лацио Динамо Киев 2:2

Последние матчи Зари :

01.04.2018 Чемпионат Украины Заря Шахтер Донецк 0:3 25.03.2018 Товарищеский матч Заря Александрия 1:1 18.03.2018 Чемпионат Украины Верес Ровно Заря 0:1 11.03.2018 Чемпионат Украины ФК Мариуполь Заря 0:0 04.03.2018 Чемпионат Украины Динамо Киев Заря 3:2

Последние матчи между собой :

04.03.2018 Чемпионат Украины Динамо Киев Заря 3:2 01.10.2017 Чемпионат Украины Заря Динамо Киев 4:4 21.05.2017 Чемпионат Украины Динамо Киев Заря 1:2 14.04.2017 Чемпионат Украины Заря Динамо Киев 0:1 25.02.2017 Чемпионат Украины Заря Динамо Киев 1:2

Отметим, что встреча 26-го тура чемпионата Украины по футболу между Динамо и Зарей состоится 7 апреля в Киеве на стадионе Динамо имени В. В. Лобановского. Начало матча – в 14:00 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Динамо – Заря которая будет доступная в этой статье 7 апреля, начиная с 14:00 по киевскому времени.

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