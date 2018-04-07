Динамо – Заря 0:0 онлайн трансляция матча чемпионата Украины
В субботу, 7 апреля, состоится поединок 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Динамо примет Зарю.
По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне киевского клуба
Так, букмекеры из компании bet365 на победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 1,36. Успех гостей оценивается в 6,5. А ничейный исход матча – 4,5.
Контора bwin также считает Динамо фаворитом встречи, принимая ставки на победу киевлян с коэффициентом 1,36, а на успех Зари – 6,75. Ничья в этом матче оценивается в 4,6.
Последние матчи Динамо:
|01.04.2018
|Чемпионат Украины
|ФК Мариуполь
|Динамо Киев
|2:3
|18.03.2018
|Чемпионат Украины
|Динамо Киев
|Ворскла
|4:0
|15.03.2018
|Лига Европы
|Динамо Киев
|Лацио
|0:2
|11.03.2018
|Чемпионат Украины
|Динамо Киев
|Верес Ровно
|1:0
|08.03.2018
|Лига Европы
|Лацио
|Динамо Киев
|2:2
Последние матчи Зари:
|01.04.2018
|Чемпионат Украины
|Заря
|Шахтер Донецк
|0:3
|25.03.2018
|Товарищеский матч
|Заря
|Александрия
|1:1
|18.03.2018
|Чемпионат Украины
|Верес Ровно
|Заря
|0:1
|11.03.2018
|Чемпионат Украины
|ФК Мариуполь
|Заря
|0:0
|04.03.2018
|Чемпионат Украины
|Динамо Киев
|Заря
|3:2
Последние матчи между собой:
|04.03.2018
|Чемпионат Украины
|Динамо Киев
|Заря
|3:2
|01.10.2017
|Чемпионат Украины
|Заря
|Динамо Киев
|4:4
|21.05.2017
|Чемпионат Украины
|Динамо Киев
|Заря
|1:2
|14.04.2017
|Чемпионат Украины
|Заря
|Динамо Киев
|0:1
|25.02.2017
|Чемпионат Украины
|Заря
|Динамо Киев
|1:2
Отметим, что встреча 26-го тура чемпионата Украины по футболу между Динамо и Зарей состоится 7 апреля в Киеве на стадионе Динамо имени В. В. Лобановского. Начало матча – в 14:00 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Динамо – Заря которая будет доступная в этой статье 7 апреля, начиная с 14:00 по киевскому времени.
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