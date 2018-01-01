Динамо Киев – Заря: прогноз и ставки букмекеров на матч

Динамо примет Зарю в центральном матче 26-го тура чемпионата Украины.

Прогноз на матч Динамо Киев – Заря от букмекеров ФК Динамо Киев

Динамо 18 апреля проведет поединок 26-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором примет луганскую Зарю.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является столичный клуб.

Так, на победу киевлян эксперты из bet365 принимают ставки с коэффициентом 1,36. Успех гостей оценивается в 6,5. А вероятность ничейного исхода – 4,5.

Букмекерская компания William Hill также считают команду Александра Хацкевича фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "бело-синих" с коэффициентом 1,4. На победу Ворсклы – 9,0. Ничья в этом матче оценивается в 5,5.

Отметим, что матч 26-го тура УПЛ Динамо Киев – Заря состоится 8 апреля на стадионе Динамо имени В.В. Лобановского в связи с подготовкой НСК Олимпийский к финалу Лиги чемпионов. Стартовый свисток – в 14:00 по киевскому времени.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция поединка.

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