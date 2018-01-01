Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Степаненко: Хочется от Динамо атакующей игры

Комментариев: 0
Полузащитник "горняков" – о центральном матче 27-го тура УПЛ Шахтер – Динамо.
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко
instagram.com/tarasstepanenko

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился мнением насчет предстоящего матча чемпионата Украины против киевского Динамо, который пройдет в Харькове.

"Перед матчем с Динамо еще есть тур и он тоже важен, потому что в матче с Вересом нам тоже нужно брать три очка. И у Киева тоже хороший соперник, Заря, которая может отобрать очки. Нужно сначала сыграть эти игры, а уже потом думать об очном матче. Конечно, что если мы подойдем с таким же отрывом к матчу с Динамо и сможем победить, то это будет хорошей заявкой на чемпионство.

Хочется, чтобы соперник тоже давал играть в футбол, не закрывался на своей половине поля, как это было в предыдущих матчах. Надеюсь, будет хороший футбол, интересный для болельщиков. Хочется от Динамо атакующей игры, ведь это они в роли отстающего", – сказал Степаненко в интервью kp.ua

Напомним, матч Шахтер – Динамо пройдет 15 апреля в Харькове.

Ранее сообщалось, что Наполи заинтересовался в услугах Паулу Фонсеки.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Поделись:
Теги: Тарас Степаненко, Шахтер, Динамо, Чемпионат Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь