Степаненко: Хочется от Динамо атакующей игры

Полузащитник "горняков" – о центральном матче 27-го тура УПЛ Шахтер – Динамо.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился мнением насчет предстоящего матча чемпионата Украины против киевского Динамо, который пройдет в Харькове.

"Перед матчем с Динамо еще есть тур и он тоже важен, потому что в матче с Вересом нам тоже нужно брать три очка. И у Киева тоже хороший соперник, Заря, которая может отобрать очки. Нужно сначала сыграть эти игры, а уже потом думать об очном матче. Конечно, что если мы подойдем с таким же отрывом к матчу с Динамо и сможем победить, то это будет хорошей заявкой на чемпионство.

Хочется, чтобы соперник тоже давал играть в футбол, не закрывался на своей половине поля, как это было в предыдущих матчах. Надеюсь, будет хороший футбол, интересный для болельщиков. Хочется от Динамо атакующей игры, ведь это они в роли отстающего", – сказал Степаненко в интервью kp.ua

Напомним, матч Шахтер – Динамо пройдет 15 апреля в Харькове.

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