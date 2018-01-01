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Наполи заинтересовался в услугах Фонсеки – СМИ

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Итальянский Наполи может пригласить Паулу Фонсеку на пост главного тренера.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Главный тренер донецкого Шахтера летом может возглавить итальянский Наполи. Португальский специалист оказался среди кандидатов на пост главного тренера неаполитанского клуба, сообщает ресурс Goal.com со ссылкой Corriere dello Sport.

Отмечается, что нынешний тренер Наполи Маурицио Сарри не может договориться с клубом о условиях нового контракт. 59-летний специалист может продолжить карьеру в лондонском Челси или же во французском Монако.

Напомним, что у Фонсеки летом заканчивается контракт с "горняками". Руководство Шахтера предложило португальцу новое соглашения, однако специалист примет решению по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что в услугах Паулу Фонсеке заинтересован английский Эвертон.

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Теги: футбол, Паулу Фонсека, Наполи, Шахтер
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