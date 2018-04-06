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УПЛ получила нового президента

Комментариев: 1
Украинскую Премьер-лигу возглавил Томас Гримм.
Томас Гримм
Томас Гримм

Швейцарец Томас Гримм избран на пост президента украинской Премьер-лиги.

58-летний Гримм был единственным кандидатом на пост президента, поскольку экс-глава УПЛ Владимир Генинсон отказался от участия в выборах.

Швейцарец получил голоса 10 из 12 клубов Премьер-лиги.

На посту президента Гримм пробудет четыре года – следующие выборы состоятся в 2022 году.

Отметим, что ранее Гримм был президентом швейцарского Янг Бойз и главой футбольной лиги Швейцарии. Перед Евро-2016 Томас помогал сборной Украины в юридических вопросах подготовки к чемпионату.

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Теги: Томас Гримм, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол
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Комментариев (1)
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Peyot    06.04.2018, 14:55
Оценка:  0
Peyot
ждем что скажут Пенисов и Алкашенко про него... если одобрят знат еще одна шестерка ахметова типа павелко если обосрут может и будет с него толк
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