УПЛ получила нового президента

Украинскую Премьер-лигу возглавил Томас Гримм.

Швейцарец Томас Гримм избран на пост президента украинской Премьер-лиги.

58-летний Гримм был единственным кандидатом на пост президента, поскольку экс-глава УПЛ Владимир Генинсон отказался от участия в выборах.

Швейцарец получил голоса 10 из 12 клубов Премьер-лиги.

На посту президента Гримм пробудет четыре года – следующие выборы состоятся в 2022 году.

Отметим, что ранее Гримм был президентом швейцарского Янг Бойз и главой футбольной лиги Швейцарии. Перед Евро-2016 Томас помогал сборной Украины в юридических вопросах подготовки к чемпионату.