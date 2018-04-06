УПЛ получила нового президента
Украинскую Премьер-лигу возглавил Томас Гримм.
Швейцарец Томас Гримм избран на пост президента украинской Премьер-лиги.
58-летний Гримм был единственным кандидатом на пост президента, поскольку экс-глава УПЛ Владимир Генинсон отказался от участия в выборах.
Швейцарец получил голоса 10 из 12 клубов Премьер-лиги.
На посту президента Гримм пробудет четыре года – следующие выборы состоятся в 2022 году.
Отметим, что ранее Гримм был президентом швейцарского Янг Бойз и главой футбольной лиги Швейцарии. Перед Евро-2016 Томас помогал сборной Украины в юридических вопросах подготовки к чемпионату.
Полная версия правил