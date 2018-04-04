Пеев – о драке с Клебером в Динамо: Он матом оскорбил мою мать

Экс-игрок Динамо поделился воспоминаниями о периоде карьеры, когда болгарский футболист выступал в Киеве.

Бывший полузащитник Динамо Георгий Пеев рассказал, из-за чего подрался с бразильским нападающим киевлян Клебером.

"У меня не получилось работать с Сабо. У нас тогда произошла эта драка с Клебером. Сделали виноватым меня, но хотя неправ был Клебер...

Клебер играл с Леко один в один. Они ударили друг друга по ногам. Клебер стал его толкать и бить, а я был не помню с кем в паре, но ближе всех. Подошел разнять их, чтобы не было драки. Клебер сильно оттолкнул меня и матом оскорбил мою мать на английском. И я сказал, что сейчас побью его. Меня выгнали с тренировки.

На следующий день он поджидал меня в машине на стоянке и набросился со спины, пытался ударить ногой в голову. Хорошо, что в последний момент я услышал шум сзади, развернулся и успел уйти от удара. Шовковский тогда проходил мимо и разнял нас. Суркис попросил меня, как старшего, больше не участвовать в разборках. В итоге меня отстранили от команды. Сначала сидел в запасе, потом даже в заявку не попадал. Ведь сам Сабо приглашал Клебера в команду. А Клебера не любили даже бразильцы, он подлый человек", – рассказал болгарский футболист в интервью zbirna.com

Напомним, Георгий Пеев выступал за киевское Динамо с 2000-го по 2006-й годы.

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