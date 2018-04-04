Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пеев – о драке с Клебером в Динамо: Он матом оскорбил мою мать

Комментариев: 0
Экс-игрок Динамо поделился воспоминаниями о периоде карьеры, когда болгарский футболист выступал в Киеве.
Георгий Пеев
Георгий Пеев
dynamo.kiev.ua

Бывший полузащитник Динамо Георгий Пеев рассказал, из-за чего подрался с бразильским нападающим киевлян Клебером.

"У меня не получилось работать с Сабо. У нас тогда произошла эта драка с Клебером. Сделали виноватым меня, но хотя неправ был Клебер...

Клебер играл с Леко один в один. Они ударили друг друга по ногам. Клебер стал его толкать и бить, а я был не помню с кем в паре, но ближе всех. Подошел разнять их, чтобы не было драки. Клебер сильно оттолкнул меня и матом оскорбил мою мать на английском. И я сказал, что сейчас побью его. Меня выгнали с тренировки.

На следующий день он поджидал меня в машине на стоянке и набросился со спины, пытался ударить ногой в голову. Хорошо, что в последний момент я услышал шум сзади, развернулся и успел уйти от удара. Шовковский тогда проходил мимо и разнял нас. Суркис попросил меня, как старшего, больше не участвовать в разборках. В итоге меня отстранили от команды. Сначала сидел в запасе, потом даже в заявку не попадал. Ведь сам Сабо приглашал Клебера в команду. А Клебера не любили даже бразильцы, он подлый человек", – рассказал болгарский футболист в интервью zbirna.com

Напомним, Георгий Пеев выступал за киевское Динамо с 2000-го по 2006-й годы.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Георгий Пеев, Динамо Киев, Клебер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь