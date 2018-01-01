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Маркевич: Шахтер объективно сильнее, чем Динамо

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Экс-наставник Металлиста и Днепра Мирон Маркевич поделился мнением относительно центрального матча 27-го тура УПЛ Шахтер – Динамо.
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич
Getty Images

Глава комитета национальных сборных Украины ФФУ Мирон Маркевич прокомментировал предстоящий поединок 27-го тура УПЛ, в котором "горняки" примут Динамо.

"Матч в Харькове, действительно, ключевой в борьбе за чемпионство. Здесь все очевидно: если Шахтер выиграет, то шанс стать чемпионом будет существенно выше. Если ничья – у Динамо будет возможность продолжить борьбу за чемпионство.

Посмотрим на вещи объективно: Шахтер сильнее, не о чем даже говорить. Но футбол — такое дело, не всегда объективно сильная команда побеждает", – цитирует Мирона Маркевича football.ua

Напомним, поединок 27-го тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится 14 апреля в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист. Стартовый свисток – в 17:00.

Ранее мнением о данном противостоянии поделился бывший футболист "горняков" Алексей Белик, а также экс-защитник киевлян Владислав Ващук.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Шахтер, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, Мирон Маркевич
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