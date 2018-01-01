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Бернард может продолжить карьеру в Милане – СМИ

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Вингер донецкого Шахтера Бернард заинтересовал итальянский Милан.
Бернард
Бернард
Getty Images

Бразильский полузащитник донецкого Шахтера Бернард, у которого летом заканчивается контракт с клубом, может перебраться в итальянскую Серии А.

Как сообщает издание Afaritaliani.it, итальянский Милан проявляет предметный интерес к полузащитнику Шахтера. Бернард уже летом может переехать на Сан Сиро в качестве свободного агента.

Бернард заявил, что намерен покинуть Шахтер, так как его не устраивает уровень чемпионата Украины. 

Ранее сообщалось, что защитник "горняков" Исмаили имеет предложения с Англии и Китая. Шахтер хочет выручить за левого защитника порядка 20 миллионов евро. 

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Теги: футбол, Шахтер, Бернард, Милан
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