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Фонсека показал свое лицо при мыслях о 9 миллионах евро

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Паулу Фонсека прокомментировал слухи о своей новой зарплате в Шахтере.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
www.instagram.com/paulofonseca_oficial

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека в своем Инстаграме прокомментировал слухи о своем новом контракте. Напомним. в СМИ появлялась информация, что португальцу предлагают новое соглашение с зарплатой в 9 миллионов евро в год.

"Мое лицо, когда я думаю о 9 миллионах. Заря – Шахтер – 0:3. Идеальная игра. Браво, команда!", - подписал фото Фонсека.

Ранее сообщалось, что Фонсека летом может возглавить Эвертон

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Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, футбол, Чемпионат Украины
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  04.04.2018, 11:02
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