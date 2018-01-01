Суркис подтвердил, что Красников будет работать в Динамо

Экс-функционер Металлиста будет отвечать за трансферы в киевском клубе.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис подтвердил информацию о том, что с нового сезона трансферами в столичном клубе будет занимать экс-функционер Метталиста Евгений Красников.

"Слухи относительно Евгения Красникова соответствуют действительности. Мы достигли с ним договоренности о сотрудничестве с Динамо в работе по трансферам футболистов. Наша совместная работа начнется со следующего сезона.

Уверен, что опыт Красникова пойдет на пользу Динамо и поможет сделать нашу команду сильнее", - сказал Суркис в комментарии Dynamo.kiev.ua.

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