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Исмаили может перебраться в Англию или Китай

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Донецкий клуб планирует получить за защитник сборной 20 млн евро.
Исмаили может покинуть Шахтер
Исмаили может покинуть Шахтер
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер получил два предложения по защитнику Исмаили. Сообщается, что левый защитник "горняков" заинтересовал китайский и английский клубы, правда, их названия не сообщаются.

По информации Goal.com, руководство Шахтера в летнее трансферное окно планирует выручить за 28-летнего футболиста порядка 20 миллионов евро (transfermarkt оценивает его в 5,5 миллионов).

В текущем сезоне защитник Шахтера сыграл 33 матча, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач. Его контракт с украинским клубом рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось, что Сампдория обсуждает трансфер Тайсона, а Фред планирует перейти в Манчестер Юнайтед.

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Теги: Исмаили, футбол, трансфер
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