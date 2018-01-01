Фонсека закрутил роман с пресс-секретарем Ахметова

Стало известно имя новой возлюбленной главного тренера донецкого Шахтера.

О разводе португальского специалиста Паулу Фонсека и его супруги после переезда в Украину уже давно было известно. Однако имя новой возлюбленной главный тренер "горняков" упорно скрывал.

По информации ua.tribuna.com, ею стала 27-летняя Катерина Остроушко, занимающая должность пресс-секретаря Рината Ахметова.

Она работала на телеканале Донбасс с 19 лет. Была диктором новостей, ведущей шоу "Ты прежде всего", а сейчас занята проектом "Всем миром" – о помощи переселенцам и жителям неподконтрольных Украине территорий.

Ранее сообщалось о том, что Паулу Фонсека может возглавить Эвертон летом 2018 года.

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