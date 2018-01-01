WADA может изменить решение по дисквалификации Срны

WADA примет окончательное решение по делу Дарио Срны 4-5 апреля.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может изменить длительность дисквалификации Дарио Срны. Украинский антидопинговый центр дисквалифицировал хорватского защитника на 17 месяцев.

Как сообщает ресурс Tribuna.com, специалисты WADA вынесут окончательный вердикт по делу футболиста 4-5 апреля. Всемирное антидопинговое агентство может изменить срок дисквалификации Срны, а также назначить новую дату с какого момента стоит отсчитывать длительность отстранения от футбола для хорвата.

Напомним, что в допинг-пробе во вне соревновательный период у хорвата были обнаружены нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля.

Отмечается, что хорватский защитник сможет вернуться к тренировкам с командой 22-го июня, а через два месяца, 22-го августа, сможет участвовать в соревнованиях.

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