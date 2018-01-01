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Динамо должен тренировать специалист уровня Лобановского или Луческу – эксперт

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Сергей Морозов поделился мнением относительно будущего матча Шахтера и Динамо.
Сергей Морозов
Сергей Морозов
footballua.tv

Эксперт телеканалов Футбол 1/2 Сергей Морозов заявил, что Динамо должен тренировать специалист уровня Валерия Лобановского или же Мирчи Луческу, а также рассказал о будущем матче киевлян против донецкого Шахтера.

"Я думаю, в случае победы Шахтера, вопрос о чемпионстве будет решен процентов на 70-80. Если будет ничья, то вопрос остается открытым. Шесть очков отрыва – это не очень много.

Тем более, что есть моменты, как в матче Заря – Шахтер, с судейскими ошибками. Преднамеренными или нет – сложно сказать. Сегодня уровень Динамо не намного выше уровня Зари.

Динамо должен тренировать такого уровня специалист, как Лобановский, как Луческу, можно назвать еще целый ряд европейских тренеров. Или же молодой, но способный украинский тренер.

В свое время было много разговоров о том, чтобы команду возглавил Григорчук. Мог бы спокойно работать и Маркевич, если бы у него не было личного конфликта с руководителями Динамо", – приводит слова Морозова ресурс Террикон.

Напомним, что матч Шахтера и Динамо запланирован на 14-е апреля. Поединок пройдет в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Добавим, что на данный момент "горняки" опережают динамовцев на шесть очков.

Ранее Владислав Ващук заявил, что матч Шахтера и Динамо – это изюминка чемпионата Украины

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Теги: футбол, Шахтер, Динамо, Сергей Морозов
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