Ващук: Матч между Динамо и Шахтером – это изюминка чемпионата

Экс-защитник Динамо и сборной Украины поделился мнением относительно центрального матча 27-го тура УПЛ Шахтер – Динамо.

Владислав Ващук прокомментировал предстоящий поединок 27-го тура УПЛ, в котором "горняки" примут Динамо.

"Прежде всего, стоит отметить, что этот матч – визитная карточка украинского футбола. Это изюминка чемпионата Украины с непредсказуемым результатом. Такими матчами подогревается большой интерес. Как бы не складывалась турнирная таблица, всегда эти матчи показывают бескомпромиссную борьбу до последних минут. Предугадать, как будут развиваться события на поле очень сложно", – приводит слова экс-защитника Динамо football.ua

Напомним, поединок 27-го тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится 14 апреля в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист. Стартовый свисток – в 17:00.

Ранее мнением о данном противостоянии поделился бывший футболист "горняков" Алексей Белик.

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