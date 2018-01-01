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Представитель Лунина: Он может перейти в топ-клуб

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По словам представителя Лунина, Андрей может перейти в один из европейских топ-клубов.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
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Вратарь луганской Зари Андрей Лунин попал в сферу интересов сразу нескольких европейских клубов. Об этом рассказал представитель украинца Иракли Хведелиани.

"У Лунина нет официального агента. В настоящий момент я представляю его интересы вместе с отцом и мы работаем над будущей карьерой игрока. Могу сказать, что мы не получали официального предложения ни от Интера, ни от других клубов. Многие команды заинтересованы в нем. От нерадзурри до Ювентуса, от РБ Зальцбурга до Лестера, однако конкретных действий пока не было. У Андрея хороший опыт для его возраста. Он уже дебютировал в сборной, а также сыграл в Лиге Европы. Время покажет, что будет дальше.

Как по мне, Лунин может перейти в топ-клуб и мы посмотрим, сможет ли он играть на высоком уровне в таких условиях. По моей информации, его трансферная стоимость составляет минимум 6 миллионов евро", - цитирует Хведелиани calcionews24.com.

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Теги: Андрей Лунин, Заря, Интер, Ювентус, Лестер
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