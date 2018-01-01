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Шапаренко: Боженька помог забить гол Мариуполю

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19-летний Шапаренко забил красивый гол за киевское Динамо.
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко прокомментировал красивый гол, который забил в ворота Мариуполя в в 25-м туре чемпионата Украины.

"Похожий момент был у меня в недавнем матче молодежных сборных Англии и Украины. Пробивал точно также, но чуть не попал. Сегодня получилось забить, наверное, Боженька помог", - поделился впечатлениями Николай в эфире телеканала 2+2.

Напомним, Шапаренко отправил мяч в девятку с лета после розыгрыша киевлянами углового. Встреча завершилась победой Динамо со счетом 3:2. 

Ранее сообщалось, что Динамо увезло уверенную победу из Мариуполя

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Теги: Динамо Киев, Николай Шапаренко, Чемпионат Украины
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