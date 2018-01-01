Шапаренко: Боженька помог забить гол Мариуполю
19-летний Шапаренко забил красивый гол за киевское Динамо.
Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко прокомментировал красивый гол, который забил в ворота Мариуполя в в 25-м туре чемпионата Украины.
"Похожий момент был у меня в недавнем матче молодежных сборных Англии и Украины. Пробивал точно также, но чуть не попал. Сегодня получилось забить, наверное, Боженька помог", - поделился впечатлениями Николай в эфире телеканала 2+2.
Напомним, Шапаренко отправил мяч в девятку с лета после розыгрыша киевлянами углового. Встреча завершилась победой Динамо со счетом 3:2.
Ранее сообщалось, что Динамо увезло уверенную победу из Мариуполя.
Полная версия правил