Шапаренко: Боженька помог забить гол Мариуполю

19-летний Шапаренко забил красивый гол за киевское Динамо.

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко прокомментировал красивый гол, который забил в ворота Мариуполя в в 25-м туре чемпионата Украины.

"Похожий момент был у меня в недавнем матче молодежных сборных Англии и Украины. Пробивал точно также, но чуть не попал. Сегодня получилось забить, наверное, Боженька помог", - поделился впечатлениями Николай в эфире телеканала 2+2.

Напомним, Шапаренко отправил мяч в девятку с лета после розыгрыша киевлянами углового. Встреча завершилась победой Динамо со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что Динамо увезло уверенную победу из Мариуполя.