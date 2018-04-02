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Семь игроков Зари пропустят матч с Динамо

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Сразу семеро игроков не смогут помочь луганчанам в поединке с Динамо.
Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб

Следующий матч чемпионата Украины против киевского Динамо луганская Заря проведет сразу без семерых футболистов.

"Все, что не убивает, делает сильнее. У нас достаточное количество ребят – выйдем и из этой ситуации. Да, к сожалению, не сыграют два арендованных у Динамо (Тимчик и Андриевский), плюс получили карточки Лунев, Силас, Иури и Опанасенко. У других будет шанс показать себя с лучшей стороны", - сообщил главный тренер луганского клуба в интервью "ПроФутболу".

Отметим, что также травму получил защитник Зари Александр Сваток.

Ранее сообщалось, что Динамо увезло уверенную победу из Мариуполя.

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Теги: Заря, Динамо, Юрий Вернидуб, Чемпионат Украины
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гость  (аноним)  02.04.2018, 12:28
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