Семь игроков Зари пропустят матч с Динамо

Сразу семеро игроков не смогут помочь луганчанам в поединке с Динамо.

Следующий матч чемпионата Украины против киевского Динамо луганская Заря проведет сразу без семерых футболистов.

"Все, что не убивает, делает сильнее. У нас достаточное количество ребят – выйдем и из этой ситуации. Да, к сожалению, не сыграют два арендованных у Динамо (Тимчик и Андриевский), плюс получили карточки Лунев, Силас, Иури и Опанасенко. У других будет шанс показать себя с лучшей стороны", - сообщил главный тренер луганского клуба в интервью "ПроФутболу".

Отметим, что также травму получил защитник Зари Александр Сваток.

Ранее сообщалось, что Динамо увезло уверенную победу из Мариуполя.