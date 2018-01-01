Мариуполь – Динамо 2:3 видео голов и обзор матча чемпионата Украины
Динамо на выезде оказалось сильнее Мариуполя. Смотри видео голов и обзор матча Мариуполь – Динамо.
Динамо добыло победу над Мариуполем в рамках 25-го тура УПЛ.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мариуполь – Динамо:
Мариуполь – Динамо 2:3
Голы: Тотовицкий, 28, 78 – Беседин, 47, Шапаренко, 65, Цыганков, 72.
Мариуполь: Худжамов – Дава, Яворский, Насонов, Демири – Болбат (Диденко, 75), Мишнев, Тотовицкий, Пихаленок, Чурко (Тищенко, 75) – Дедечко (Игнатенко, 79).
Динамо: Бойко – Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера – Гармаш (Шепелев, 77), Цыганков, Буяльский, Ротань, Морозюк (Шапаренко, 46) – Беседин.
Предупреждения: Дедечко – Бойко, Гармаш, Бурда
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