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Мариуполь – Динамо 2:3 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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Динамо на выезде оказалось сильнее Мариуполя. Смотри видео голов и обзор матча Мариуполь – Динамо.
Динамо сильнее Мариуполя
Динамо сильнее Мариуполя
Фк Динамо Киев

Динамо добыло победу над Мариуполем в рамках 25-го тура УПЛ.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мариуполь – Динамо:

Мариуполь – Динамо 2:3
Голы: Тотовицкий, 28, 78 – Беседин, 47, Шапаренко, 65, Цыганков, 72.

Мариуполь: Худжамов – Дава, Яворский, Насонов, Демири – Болбат (Диденко, 75), Мишнев, Тотовицкий, Пихаленок, Чурко (Тищенко, 75) – Дедечко (Игнатенко, 79).

Динамо: Бойко – Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера – Гармаш (Шепелев, 77), Цыганков, Буяльский, Ротань, Морозюк (Шапаренко, 46) – Беседин.

Предупреждения: Дедечко – Бойко, Гармаш, Бурда

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Теги: Динамо Киев, Мариуполь, футбол, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, видео голов, обзор матча
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