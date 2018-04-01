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Динамо увезло уверенную победу из Мариуполя

Комментариев: 2
Динамо не испытало проблем с Мариуполем в 25-м туре УПЛ.
Николай Шапаренко – герой матча между Динамо и Мариуполем
Николай Шапаренко – герой матча между Динамо и Мариуполем
Фк Динамо Киев

Динамо добыло очередную победу в чемпионате Украины по футболу, обыграв на выезде Мариуполь в рамках 25-го тура.

Отчет о матче читайте на нашем сайте немного позже.

Мариуполь – Динамо 2:3
Голы: Тотовицкий, 28, 78 – Беседин, 47, Шапаренко, 65, Цыганков, 72.

Мариуполь: Худжамов – Дава, Яворский, Насонов, Демири – Болбат (Диденко, 75), Мишнев, Тотовицкий, Пихаленок, Чурко (Тищенко, 75) – Дедечко (Игнатенко, 79).

Динамо: Бойко – Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера – Гармаш (Шепелев, 77), Цыганков, Буяльский, Ротань, Морозюк (Шапаренко, 46) – Беседин.

Предупреждения: Дедечко – Бойко, Гармаш, Бурда

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Теги: Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, Мариуполь
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  01.04.2018, 20:28
Оценка:  0
гость
не испытало проблем? ЛОЛ первый тайм 1-0 в пользу мариуполя, попадание мариуполя в перекладину, штурм в конце матча, счет 3-2, действительно, какие проблемы
гость  (аноним)  01.04.2018, 20:26
Оценка:  0
гость
Цыганков и Шапаренко - будущие легенды Динамо.
Остальные - шлак.
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