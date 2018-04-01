Динамо увезло уверенную победу из Мариуполя

Динамо не испытало проблем с Мариуполем в 25-м туре УПЛ.

Николай Шапаренко – герой матча между Динамо и Мариуполем Фк Динамо Киев

Динамо добыло очередную победу в чемпионате Украины по футболу, обыграв на выезде Мариуполь в рамках 25-го тура.

Отчет о матче читайте на нашем сайте немного позже.

Мариуполь – Динамо 2:3

Голы: Тотовицкий, 28, 78 – Беседин, 47, Шапаренко, 65, Цыганков, 72.

Мариуполь: Худжамов – Дава, Яворский, Насонов, Демири – Болбат (Диденко, 75), Мишнев, Тотовицкий, Пихаленок, Чурко (Тищенко, 75) – Дедечко (Игнатенко, 79).

Динамо: Бойко – Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера – Гармаш (Шепелев, 77), Цыганков, Буяльский, Ротань, Морозюк (Шапаренко, 46) – Беседин.

Предупреждения: Дедечко – Бойко, Гармаш, Бурда