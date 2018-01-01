Зинченко считает Ракицкого легендой, а Коноплянку сравнил со Стерлингом

Украинский игрок Манчестер Сити сравнил игроков национальной команды и подопечных Хосепа Гвардиолы.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко, основываясь на характерах футболистов вне поля, сравнил игроков национальной команды с подопечными Хосепа Гвардиолы.

Евгений Коноплянка

Я думаю, на Стерлинга похож. Точно такой же веселый, в быту постоянно шутит, ищет какие-то насмешки и приключения на свою голову.

Руслан Ротань

Это Фернандиньо, такой папа в раздевалке.

Андрей Ярмоленко

Тяжело здесь. Хотелось бы сказать, что Лерой Сане, но тот больше в себе. Не могу, я теряюсь. Андрей больше шутит, но в то же врем иногда кажется таким закрытым. Наверное, я выберу Лероя Сане.

Ярослав Ракицкий

Это легенда. Таких нет, я считаю, он только один такой.

Тарас Степаненко

Кто у нас книги читает? Наверное, Фабиан Делф.

Артем Беседин

Я уже его знаю, наверное, восемь лет. Еще на юношеских турнирах играли, но я до сих пор не понимаю его характер. От него в сборной два слова услышиш и то он их себе под нос скажет. Артем спокойный парень, но, честно сказать, тяжело мне здесь определить. В Манчестер Сити нет молчунов.

Отметим, что во время международной паузы Зинченко в обоих матчах сборной Украины выходил в основном составе и помог команде Андрея Шевченко сыграть вничью с Саудовской Аравией (1:1) и обыграть Японию (2:1).

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