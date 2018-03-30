Известная американская актриса поучаствовала в открытии отеля президента Руха во Львове

Пэрис Хилтон прилетела во Львов со своим женихом-выходцем из Украины.

В субботу, 31 марта, известная американская актриса Пэрис Хилтон приняла участие в открытии Гранд Отеля, собственником которого является президент Руха Григорий Козловский.

Пэрис Хилтон прилетела во Львов вместе со своим женихом Крисом Зилкой, чей дедушка родом из Украины.

Ранее Козловский сообщал о том, что актриса посетит открытие отеля. Он рассказал, сколько получит американская звезда, а ее проживание в гостинице будет бесплатным.

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"Поверьте, наши звезды получают значительно большие гонорары, чем символическая сумма, которую получит Хилтон. Информация, которую распространяют в СМИ о том, что Пэрис получит за это 500 тысяч долларов, не имеет ничего общего с действительностью. Это – огромные деньги, просто невероятные. Возможно, если бы это был специальный приезд, это бы и стоило столько (Пэрис Хилтон и без того планировала визит в Украину, чтобы вместе с женихом посетить места его предков - ред.)

Но она и так будет иметь бесплатное пожизненное проживание в Гранд Отеле. Я всегда буду рад такой гостье", - цитирует Козловского zaxid.net.

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Ранее сообщалось, что президента Руха Григория Козловского дисквалифицировали на два года.