Четыре игрока из Украины попали в рейтинг дорогих летних свободных трансферов

Бернард, Феррейра и Хачедири в топ-40 игроков, которые могут покинуть свой клуб бесплатно.

Известный ресурс Transfermarkt сформировал свой рейтинг из лучших футболистов, которые через несколько месяцев получат статус свободных агентов.

В него попали и четыре игрока из чемпионата Украины. Довольно высоко, на 6-м месте, оказался полузащитник Шахтера Бернард — ресурс оценивает игрока в 16 миллионов евро.

В топ-50 попали еще три футболиста из чемпионата Украины — Факундо Феррейра из того же Шахтера (19-е место и 7 млн), Евгений Хачереди из Динамо (36-е место и 5 млн евро) и Дьемерси Мбокани из Динамо (47-е место и 4,5 млн евро).

Лидером рейтинга оказался защитник Лацио Стефан Де Врей (40 млн), а за ним идут Эмре Джан (Ливерпуль, 28 млн) и Марио Балотелли (Ницца, 22 млн).

Ранее Бернард заявил, что дал понять Шахтеру, что не хочет оставаться в клубе.

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