УПЛ: Заря примет Шахтер, Динамо сыграет с Мариуполем
Суббота, 31 марта
Карпаты - Черноморец 3:1
Голы: Карраскаль, 20, Швед, 51, Санчес, 84 - Третьков, 45+3 (с пенальти)
Карпаты: Шевченко - Мирошниченко, Федецкий, Сандохадзе (Лебеденко, 28), Гуцуляк - Вербный, Эрбес - Мякушко (Ременюк, 85), Карраскаль, Ди Франко - Швед (Санчес, 71)
Черноморец: Безрук - Люлька, Смирнов, Ваг, Татарков - Ковалец, Бобко - Третьяков, Гути (Сильвио, 69), Чорний - Матяж (Хамелюк, 80)
Предупреждения: Шевченко, Федецкий, Швед - Смирнов, Чорний
Удаление: Чорний, 72 (вторая желтая карточка)
Зирка - Александрия 0:0
Зирка: Паст - Кейта (Кондраков, 69), Братков, Гаффаити, Цюпа - Драченко, Загальский - Чичиков (Семка, 53), Аверьянов (Дрышлюк, 77), Оганесян - Рассадкин
Александрия: Панькив - Чеботаев, Гитченко, Бондаренко, Бацула - Банада, Довгий - Полярус (Старенький, 79), Грицук, Протасов (Русьян, 71) - Пономарь (Шастал, 90)
Предупреждения: Загальский - Довгий
Ворскла - Верес 0:0
Ворскла: Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай — Скляр, Шарпар (Кадимян, 78) — Васин (Сергийчук, 63), Кулач (Кобахидзе, 46), Ребенок — Коломоец
Верес: Бандура — Мягков, Борзенко, Адамюк, Симинин — Каленчук, Карасюк — Кожанов (Жулио Сезар, 71), Степанюк, Западня (Пепи, 69) — Кулиш
Предупреждения: Кулач, Ребенок, Сергийчук, Сапай — Каленчук
Воскресенье, 1 апреля
17:00 Мариуполь - Динамо
19:30 Сталь - Олимпик
19:30 Заря - Шахтер
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