Вашему вниманию расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Украины по футболу.

Суббота, 31 марта

Карпаты – Черноморец 3:1

Голы: Карраскаль, 20, Швед, 51, Санчес, 84 – Третьков, 45+3 (с пенальти)

Карпаты: Шевченко, Мирошниченко, Федецкий, Сандохадзе (Лебеденко, 28), Гуцуляк, Вербный, Эрбес, Мякушко (Ременюк, 85), Карраскаль, Ди Франко, Швед (Санчес, 71)

Черноморец: Безрук, Люлька, Смирнов, Ваг, Татарков, Ковалец, Бобко, Третьяков, Гути (Сильвио, 69), Чорний, Матяж (Хамелюк, 80)

Предупреждения: Шевченко, Федецкий, Швед – Смирнов, Чорний

Удаление: Чорний, 72 (вторая желтая карточка)

Зирка – Александрия 0:0

Зирка: Паст, Кейта (Кондраков, 69), Братков, Гаффаити, Цюпа, Драченко, Загальский, Чичиков (Семка, 53), Аверьянов (Дрышлюк, 77), Оганесян, Рассадкин

Александрия: Панькив, Чеботаев, Гитченко, Бондаренко, Бацула, Банада, Довгий, Полярус (Старенький, 79), Грицук, Протасов (Русьян, 71), Пономарь (Шастал, 90)

Предупреждения: Загальский – Довгий

Ворскла – Верес 0:0

Ворскла: Шуст, Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай, Скляр, Шарпар (Кадимян, 78), Васин (Сергийчук, 63), Кулач (Кобахидзе, 46), Ребенок, Коломоец

Верес: Бандура, Мягков, Борзенко, Адамюк, Симинин, Каленчук, Карасюк, Кожанов (Жулио Сезар, 71), Степанюк, Западня (Пепи, 69), Кулиш

Предупреждения: Кулач, Ребенок, Сергийчук, Сапай — Каленчук

Воскресенье, 1 апреля

Мариуполь – Динамо 2:3

Голы: Тотовицкий, 28, 78 – Беседин, 47, Шапаренко, 65, Цыганков, 72.

Мариуполь: Худжамов, Дава, Яворский, Насонов, Демири, Болбат (Диденко, 75), Мишнев, Тотовицкий, Пихаленок, Чурко (Тищенко, 75), Дедечко (Игнатенко, 79).

Динамо: Бойко, Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера, Гармаш (Шепелев, 77), Цыганков, Буяльский, Ротань, Морозюк (Шапаренко, 46), Беседин.

Предупреждения: Дедечко – Бойко, Гармаш, Бурда

Сталь – Олимпик 0:0

Сталь: Пеньков, Джонатан, Грачев, Ощипко, Эберт, Якимив, Месхи (Копытов, 86), Климчук (Нуриев, 90), Задерака, Кузык, Мысык

Олимпик: Махарадзе, Е.Пасич, Парцвания, Иллой-Айет, Козлов, Вакуленко (Кулинич, 46), Вукович, Сондей, Кисиль, Г.Пасич (Балашов, 70), Беленький (Захаркив, 78)

Предупреждения: Гречев, Месхи, Мысык – Вакуленко, Вукович, Е.Пасич, Г.Пасич

Заря – Шахтер 0:3

Голы: Тайсон, 41, Феррейра, 61, Кайоде, 92

Заря: Лунин, Опанасенко, Тымчик, Сваток (Прийма, 8), Чечер, Караваев, Харатин (Гордиенко, 73), Громов, Силас, Юри, Лунев (Фаупала, 46).

Шахтер: Пятов, Ордец, Хочолава, Бутко, Исмаили, Алан Патрик (Зубков, 90), Степаненко, Марлос (Дентиньо, 86), Фред, Тайсон, Феррейра (Кайоде, 90).

Предупреждения: Лунев, Чечер, Силас, Прийма, Тымчик, Юри – Исмаили, Фред, Феррейра, Хочолава

Удаление: Опанасенко.

Турнирная таблица

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