УПЛ: Шахтер разгромил Зарю
Суббота, 31 марта
Карпаты – Черноморец 3:1
Голы: Карраскаль, 20, Швед, 51, Санчес, 84 – Третьков, 45+3 (с пенальти)
Карпаты: Шевченко, Мирошниченко, Федецкий, Сандохадзе (Лебеденко, 28), Гуцуляк, Вербный, Эрбес, Мякушко (Ременюк, 85), Карраскаль, Ди Франко, Швед (Санчес, 71)
Черноморец: Безрук, Люлька, Смирнов, Ваг, Татарков, Ковалец, Бобко, Третьяков, Гути (Сильвио, 69), Чорний, Матяж (Хамелюк, 80)
Предупреждения: Шевченко, Федецкий, Швед – Смирнов, Чорний
Удаление: Чорний, 72 (вторая желтая карточка)
Зирка – Александрия 0:0
Зирка: Паст, Кейта (Кондраков, 69), Братков, Гаффаити, Цюпа, Драченко, Загальский, Чичиков (Семка, 53), Аверьянов (Дрышлюк, 77), Оганесян, Рассадкин
Александрия: Панькив, Чеботаев, Гитченко, Бондаренко, Бацула, Банада, Довгий, Полярус (Старенький, 79), Грицук, Протасов (Русьян, 71), Пономарь (Шастал, 90)
Предупреждения: Загальский – Довгий
Ворскла – Верес 0:0
Ворскла: Шуст, Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай, Скляр, Шарпар (Кадимян, 78), Васин (Сергийчук, 63), Кулач (Кобахидзе, 46), Ребенок, Коломоец
Верес: Бандура, Мягков, Борзенко, Адамюк, Симинин, Каленчук, Карасюк, Кожанов (Жулио Сезар, 71), Степанюк, Западня (Пепи, 69), Кулиш
Предупреждения: Кулач, Ребенок, Сергийчук, Сапай — Каленчук
Воскресенье, 1 апреля
Мариуполь – Динамо 2:3
Голы: Тотовицкий, 28, 78 – Беседин, 47, Шапаренко, 65, Цыганков, 72.
Мариуполь: Худжамов, Дава, Яворский, Насонов, Демири, Болбат (Диденко, 75), Мишнев, Тотовицкий, Пихаленок, Чурко (Тищенко, 75), Дедечко (Игнатенко, 79).
Динамо: Бойко, Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера, Гармаш (Шепелев, 77), Цыганков, Буяльский, Ротань, Морозюк (Шапаренко, 46), Беседин.
Предупреждения: Дедечко – Бойко, Гармаш, Бурда
Сталь – Олимпик 0:0
Сталь: Пеньков, Джонатан, Грачев, Ощипко, Эберт, Якимив, Месхи (Копытов, 86), Климчук (Нуриев, 90), Задерака, Кузык, Мысык
Олимпик: Махарадзе, Е.Пасич, Парцвания, Иллой-Айет, Козлов, Вакуленко (Кулинич, 46), Вукович, Сондей, Кисиль, Г.Пасич (Балашов, 70), Беленький (Захаркив, 78)
Предупреждения: Гречев, Месхи, Мысык – Вакуленко, Вукович, Е.Пасич, Г.Пасич
Заря – Шахтер 0:3
Голы: Тайсон, 41, Феррейра, 61, Кайоде, 92
Заря: Лунин, Опанасенко, Тымчик, Сваток (Прийма, 8), Чечер, Караваев, Харатин (Гордиенко, 73), Громов, Силас, Юри, Лунев (Фаупала, 46).
Шахтер: Пятов, Ордец, Хочолава, Бутко, Исмаили, Алан Патрик (Зубков, 90), Степаненко, Марлос (Дентиньо, 86), Фред, Тайсон, Феррейра (Кайоде, 90).
Предупреждения: Лунев, Чечер, Силас, Прийма, Тымчик, Юри – Исмаили, Фред, Феррейра, Хочолава
Удаление: Опанасенко.
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