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УПЛ: Карпаты сильнее Черноморца, Ворскла примет Верес

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Вашему вниманию расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Украины по футболу.
Заря - Шахтер - центральный матч 25-го тура УПЛ
Заря - Шахтер - центральный матч 25-го тура УПЛ
ФК Шахтер Донецк

Суббота, 31 марта

Карпаты - Черноморец 3:1

Голы: Карраскаль, 20, Швед, 51, Санчес, 84 - Третьков, 45+3 (с пенальти)

Карпаты: Шевченко - Мирошниченко, Федецкий, Сандохадзе (Лебеденко, 28), Гуцуляк - Вербный, Эрбес - Мякушко (Ременюк, 85), Карраскаль, Ди Франко - Швед (Санчес, 71)

Черноморец: Безрук - Люлька, Смирнов, Ваг, Татарков - Ковалец, Бобко - Третьяков, Гути (Сильвио, 69), Чорний - Матяж (Хамелюк, 80)

Предупреждения: Шевченко, Федецкий, Швед - Смирнов, Чорний

Удаление: Чорний, 72 (вторая желтая карточка)

Зирка - Александрия 0:0

Зирка: Паст - Кейта (Кондраков, 69), Братков, Гаффаити, Цюпа - Драченко, Загальский - Чичиков (Семка, 53),  Аверьянов (Дрышлюк, 77), Оганесян - Рассадкин

Александрия: Панькив - Чеботаев, Гитченко, Бондаренко, Бацула - Банада, Довгий - Полярус (Старенький, 79), Грицук, Протасов (Русьян, 71) - Пономарь (Шастал, 90)

Предупреждения: Загальский - Довгий

17:00 Ворскла - Верес 

Воскресенье, 1 апреля

17:00 Мариуполь - Динамо

19:30 Сталь - Олимпик

19:30 Заря - Шахтер

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Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, расписание матчей, результаты матчей
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