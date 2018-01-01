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ФФУ определило виновных в техническом поражении сборной Украины по футболу

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Лишиться работы могут три функционера и помощник главного тренера.
Дом Футбола
Дом Футбола
ФФУ

Комиссия по проведению служебной проверки фактов и выяснения всех обстоятельств допущенния ответственными работниками ФФУ ошибки в учете желтых карточек игроков юношеской сборной Украины U-17 во время участия в элит-раунде чемпионата Европы 2018 года, что привело к техническому поражению нашей команды в матче со сборной Сербии (0:3), сообщила о результатах своей работы.

Комиссия пришла к выводу, что действия (бездействие) трех сотрудников ФФУ, прежде всего, лишили молодых футболистов заслуженного участия в финальной части чемпионата Европы, а также вызвали значительные репутационные потери для украинского футбола.

По словам председателя комиссии Мирона Маркевича, предложено освободить функционеров, которые отвечали за это направление работы: голову департамента развития ФФУ Владимира Черно-Иванова, заместителя начальника аналитического отдела Валерия Трутнева и работника департамента национальных сборных команд Анатолия Кудя. Также решено приостановить действие контракта с помощником главного тренера сборной Украины (U-17) Сергеем Мурадяном.

Решение о дальнейшем сотрудничестве с главным тренером сборной Олегом Кузнецовым будет принято по итогам заседания Комитета национальных сборных ФФУ, которое запланировано на вторник, 3 апреля.

Ранее мы давали заявление президента ФФУ Андрея Павелко о скандале со сборной Украины: "Головы полетят у всех, кто к этому причастен"

Ранее сложившуюся ситуацию с техническим поражением прокомментировал Артем Франков.

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Теги: ФФУ, сборная Украины U-17, Евро 2018
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