Заря – Шахтер: видео онлайн трансляция матча начнется 1 апреля в 19:30
Зарю примет Шахтер в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу.
Донецкий Шахтер в воскресенье, 1 апреля, проведет матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором на выезде сыграет против луганской Зари.
На нашем сайте доступна видео онлайн трансляция, которая начнется в 19:30.
Отметим, что матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу Заря – Шахтер состоится 1 апреля в Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.
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