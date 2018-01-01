Заря – Шахтер: видео онлайн трансляция матча

Зарю примет Шахтер в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу.

Донецкий Шахтер в воскресенье, 1 апреля, проведет матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором на выезде сыграет против луганской Зари.

На нашем сайте доступна видео онлайн трансляция, которая начнется в 19:30.

Отметим, что матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу Заря – Шахтер состоится 1 апреля в Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.

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