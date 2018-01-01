Белик – о матче Шахтер – Динамо: Побеждать киевлян всегда престижно

Экс-футболист донецкого Шахтера прокомментировал предстоящий поединок УПЛ, в котором "горняки" примут Динамо.

Экс-нападающий донецкого Шахтера Алексей Белик поделился мыслями о главном весеннем матче чемпионата Украины. 14 апреля в Харькове "горняки" сыграют против киевского Динамо:

"Побеждать Динамо всегда престижно. Даже в товарищеском матче. Но поражения Шахтера в последних харьковских матчах против Динамо объяснялись несколькими факторами. В том числе, положением в турнирной таблице. Любая серия всегда когда-то заканчивается. Не стал бы искать какие-то объяснения в духе того, что Шахтеру в Харькове не везет и наоборот – везет Динамо. Сейчас будет совершенно другой матч.

Если смотреть только на цифры, на очки в турнирной таблице, то, конечно, у Динамо еще есть математические шансы. Но, Шахтер с Динамо сыграет дважды, и где, как не в очной дуэли, зарабатывать очки и сокращать дистанцию в таблице? Киевлянам, понятное дело, деваться уже некуда – надо брать три очка в Харькове ведь в противном случае шансы на чемпионство останутся лишь теоретическими", – приводит слова Алексея Белика terrikon.com

Напомним, поединок 27-го тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится 14 марта в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист. Стартовый свисток – в 17:00.

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