Заря – Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч

Зарю примет Шахтер в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу.

Прогноз на матч Заря – Шахтер от букмекеров ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер в воскресенье, 1 апреля, проведет матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором на выезде сыграет против луганской Зари.

Букмекеры из компании bwin на победу "горняков" принимают ставки с коэффициентом 1,3. Успех команды Юрия Вернидуба оценивается в 8,5. А ничейный исход поединка – 4,75.

Контора William Hill также отдает преимущество команде Паулу Фонсеки. Так, на триумф Шахтера принимаются ставки с коэффициентом 1,29. Победа Зари оценивается в 9,0, вероятность ничейного результата – 4,8.

Отметим, что матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу Заря – Шахтер состоится 1 апреля в Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.

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