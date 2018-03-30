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В мае сборная Украины сыграет с африканской и европейской сборной

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Стали известны потенциальные соперники национальной сборной Украины на майском сборе.
Украина на майском сборе сыграет с африканцами и европейцами
Украина на майском сборе сыграет с африканцами и европейцами
ФФУ

Сборная Украины вновь соберется 23 мая. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Андрей Шевченко. Подготовка будет проходить в Украине, а вот контрольные матчи снова пройдут за рубежом. Предстоящие соперники все еще определяются.

Как стало известно телеканалам Футбол из собственных источников, контракты со спарринг-партнерами практически подписаны. Первый матч Украина проведет против африканской команды, которая сыграет на ЧМ-2018. Им мог быть Египет, но сейчас этот вариант маловероятен. Другая сборная - европейская, которая играла на Евро-2016.

Добавим, что кроме Египта, в финальную часть ЧМ-2018 от африканского континента вышли сборные Туниса, Нигерии, Марокко и Сенегала.

Из европейских команд, которые играли на Евро-2016, но не вышли на ЧМ-2018, остались Албания, Румыния, Уэльс, Словакия, Северная Ирландия, Турция, Чехия, Италия, Ирландия, Венгрия, Австрия.

Из этого списка можно смело исключать Словакию и Чехию, с которыми мы осенью сыграем в Лиге Наций. С остальными сборными мы можем сыграть в июне.

Напомним. во время мартовского сбора национальная команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и обыграла Японию (2:1).

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Теги: сборная Украины, сбор, спарринг, футбол
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