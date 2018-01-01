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Украина решила бойкотировать Конгресс ФИФА, который пройдет в России

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Украинские функционеры пропустят Конгресс ФИФА, где определят организаторов чемпионата мира 2026 года.
Украина решила бойкотировать Конгресс ФИФА, который пройдет в России
Украина решила бойкотировать Конгресс ФИФА, который пройдет в России
Getty Images

Представители ФФУ решили бойкотировать Конгресс ФИФА, который пройдет накануне чемпионата мира-2018 в Москве. Об сообщает издание Советский спорт.

Отмечается, что главным вопросом 63-го Конгресса будет выбор организаторов чемпионата мира 2026 года. На данный момент подано две заявки на проведения мундиаля – Марокко, а также трио США-Канада-Мексика.

По информации источника, не исключается, что Конгресс проигнорируют еще несколько федераций. 

Ранее сообщалось, что официальные лица семи стран намерены бойкотировать ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России.

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Теги: футбол, ЧМ-2018, ФФУ, ФИФА
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