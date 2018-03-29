Павелко: Головы полетят у всех, кто причастен к техническому поражению сборной U-17

Андрей Павелко намерен провести расследование и наказать виновных в ситуации, из-за которой сборная Украины пропустит Евро-2018.

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с техническим поражением сборной Украины U-17 в матче против Сербии, которое назначили в результате того, что среди украинцев в составе команды были игроки с перебором желтых карточек.

Павелко пообещал назначить комиссию во главе с Мироном Маркевичем, которая проведет расследование и выявит виновных.

"Мы очень жестко проведем расследование. И, поверьте, головы полетят у всех, кто к этому причастен. Во главе комиссии будет Мирон Богданович Маркевич, который будет одним из главных арбитров и разберется, кто был причастен к тому, что ребята, которые по спортивному принципу и по праву добились выхода на Евро, из-за плохой работы всей системы администраторов и соответствующих департаментов его лишились.

Те выводы, которые я вижу – необходимо их всех поблагодарить за многолетний труд в Федерации. Наверное, у них притупился где-то взгляд. Это как раз хорошая возможность посмотреть на то, кто работает, кто занимает какие важные департаменты для работы украинского футбола, кто может быть внутренним якорем или же специальными засланными казачками, которые могут выполнять какие-то задачи. Сейчас все эти люди пишут письменные заявления о том, что произошло, Мирон Богданович их всех соберет, и мы очень быстро сделаем кадровые выводы", – цитирует Павелко сайт телеканалов Футбол 1/Футбол 2.

Ранее сложившуюся ситуацию с техническим поражением прокомментировал Артем Франков.

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