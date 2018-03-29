Шевченко назвал даты следующих матчей сборной Украины

Национальная сборная сыграет против еще одного участника чемпионата мира.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что команда проведет следующий сбор ближе к лету, в рамках которого сыграет два матча.

“Мы планируем собрать команду 23 мая. Подготовку проведем в Украине, а матчи сыграем за рубежом. Надеюсь, будет две игры, одна из них – с участником чемпионата мира. С кем именно, скажу только после подписания контракта. По предварительной информации, первый матч проведем 30 мая, а второй – 2 июня“, – сказал Шевченко Команде №1.

Напомним. во время мартовского сбора национальная команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и обыграла Японию (2:1).

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