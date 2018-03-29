Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шевченко назвал даты следующих матчей сборной Украины

Комментариев: 0
Национальная сборная сыграет против еще одного участника чемпионата мира.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что команда проведет следующий сбор ближе к лету, в рамках которого сыграет два матча.

“Мы планируем собрать команду 23 мая. Подготовку проведем в Украине, а матчи сыграем за рубежом. Надеюсь, будет две игры, одна из них – с участником чемпионата мира. С кем именно, скажу только после подписания контракта. По предварительной информации, первый матч проведем 30 мая, а второй – 2 июня“, – сказал Шевченко Команде №1.

Напомним. во время мартовского сбора национальная команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и обыграла Японию (2:1).

Читай также 5 неутешительный выводов об игре сборной Украины в товарищеских матчах.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины, товарищеский матч, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь